Vanguard International Semiconductor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vanguard International Semiconductor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Vanguard International Semiconductor 1,04 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,55 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,59 Milliarden TWD ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,30 TWD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,21 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,59 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 44,05 Milliarden TWD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at