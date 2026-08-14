Bullish Aktie

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WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

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14.08.2026 11:15:00

Vanguard Is Bullish on Developed Markets Outside the U.S. -- But How Can You Buy Them? These 2 ETFs Can Help.

Which stocks will be the big winners of the artificial intelligence (AI) boom? Until recently, many investors might have assumed that major U.S. growth stocks, tech names, and AI hyperscalers would be the biggest winners -- after all, those companies are building AI tools that are at the center of excitement around AI. But what if that assumption is wrong?In its most recent Market Perspectives report published in July, Vanguard said that some of the best AI stocks might not be U.S. growth stocks or even directly related to technology at all. The Vanguard research team wrote:The next phase of the AI story is more about whether current investment translates into productivity gains for the broader global economy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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