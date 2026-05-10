Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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10.05.2026 02:00:01
Vanguard Mega Cap Growth ETF vs. Invesco QQQ: Which Growth Fund Is the Smarter Buy?
Both the Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) and the Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ) target the giants of the U.S. market, focusing on high-growth companies that dominate their respective industries. While QQQ tracks the 100 largest non-financial firms on the Nasdaq, MGK follows a mega-cap growth index, resulting in two portfolios with significant overlap but distinct risk-reward profiles for growth-oriented investors.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Invesco Ltd
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