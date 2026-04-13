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13.04.2026 06:31:29
Vanguard Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Vanguard Mining hat am 10.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,230 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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