Vanguard Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vanguard Mining hat am 10.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,230 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at