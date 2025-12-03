Vanguard Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vanguard Mining hat am 01.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vanguard Mining ein Ergebnis je Aktie von -0,160 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at