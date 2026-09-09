Russell Aktie
WKN DE: 861252 / ISIN: US7823521080
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09.09.2026 13:52:01
Vanguard Russell 1000 Growth ETF vs. iShares Small-Cap 600 Growth ETF
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (NASDAQ:VONG) offers a low-cost entry into large-cap growth, while iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (NASDAQ:IJT) targets the aggressive expansion potential of smaller companies.
These two funds target the growth factor from opposite ends of the market-capitalization spectrum. While one tracks the stalwarts of the U.S. economy, the other looks for the next generation of industry leaders within the S&P SmallCap 600 index. This distinction is critical because small-cap growth stocks often behave differently from megacap tech giants during various market cycles.
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