Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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17.09.2026 19:25:01
Vanguard Russell 1000 Growth vs. Invesco SmallCap 600 Revenue: Which Is Better for a Diversified Portfolio?
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (NASDAQ:VONG) provides low-cost exposure to large-cap U.S. leaders, while Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (NYSEMKT:RZG) offers a niche, revenue-weighted strategy for small-cap growth companies.
These two funds target different ends of the market capitalization spectrum. The Vanguard fund tracks established American corporations, whereas the Invesco fund filters the small-cap universe based on revenue and growth characteristics, creating distinct risk and volatility profiles for long-term investors looking to diversify their equity holdings.
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