Vanguard S&P 500 ETF Long-Term Outlook: What Historical Trends Suggest for Patient Investors

Over its decades-long history, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has returned roughly 10% annually with dividends reinvested. If you're looking for a baseline expectation for what stocks could return over the long-term future, this is probably a good place to start.

But that number doesn't tell you anything about the path it will take to get there.

Over the past century, we've had the Great Depression, the stagflation/energy crisis of the 1970s, Black Monday 1987, the tech bubble, the financial crisis, and the COVID-19 pandemic. Yet despite these deep and painful bear markets, the S&P 500 still returned 10% per year overall.

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