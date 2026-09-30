Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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30.09.2026 04:13:13
Vanguard S&P 500 ETF vs. Invesco QQQ: Which ETF Is the Better Buy for Investors?
Investors often choose between these two heavyweight ETFs as core holdings to anchor their portfolios.
While the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) provides broad exposure to the largest U.S. companies at a low cost, Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ) offers concentrated growth potential through a technology-heavy portfolio. Here's how the two stack up on fees, risk, and performance.
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