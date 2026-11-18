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18.11.2026 11:15:02
Vanguard S&P 500 ETF vs. Schwab U.S. Dividend ETF: How Much You’d Need to Collect $1,000 a Month From Each.
The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) is the world's largest exchange-traded fund (ETF) with nearly $1.1 trillion in assets under management (AUM). While the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT:SCHD) is a fraction of VOO's size, with almost $123 billion in AUM, it's the largest ETF focused on dividend stocks.
Both of these top ETFs pay dividends, making them potential options for investors seeking to generate passive income. Here's a look at how much you'd need to invest in each one to generate around $1,000 of dividend income each month.
Image source: Getty Images.
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