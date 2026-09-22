Russell Aktie
WKN DE: 861252 / ISIN: US7823521080
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22.09.2026 19:54:41
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) vs. iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): Which ETF Is the Better Buy for Investors?
Choosing between the Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) and the iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO) involves weighing the stability and momentum of established industry leaders against the potential of small-cap innovators.
While both focus on growth-oriented companies, their portfolio concentrations and market-cap focuses result in distinct risk and reward profiles.
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