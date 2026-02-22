International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
22.02.2026 23:47:00
Vanguard Says: International Stocks Could Beat the U.S. for Years
So far in 2026, the U.S. stock market is delivering uninspiring results. The S&P 500 index is basically flat year to date (down 0.03%), while the tech-heavy Nasdaq-100 index is down 2.2%.But if you look beyond the U.S., share prices are growing. The Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ: VXUS), a fund that includes thousands of stocks from companies in global markets, is up 9% year to date, outperforming both the S&P 500 index and the Nasdaq-100 index.And the rest of the world's stocks have outperformed both of those U.S. benchmarks in the past year. The VXUS is up about 31% in the past year, compared to 12% for the S&P 500 index and 11.7% for the Nasdaq-100.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu International Public Partnerships Ltd
Analysen zu International Public Partnerships Ltd
Aktien in diesem Artikel
|International Public Partnerships Ltd
|1,29
|0,62%
