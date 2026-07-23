State Street Aktie

State Street für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864777 / ISIN: US8574771031

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23.07.2026 18:23:00

Vanguard Small-Cap Value ETF Outshines State Street on Fees But is It the Better Buy?

Small-cap value exchange-traded funds (ETFs) are a must for a diversified portfolio, particularly now. With large-cap stocks overvalued, many investors are looking for better values and are rotating into formerly beaten-down small-cap stocks, which are now resurgent.Year to date, the Russell 2000 Value index is up 21%, and over the past year it has climbed 35%. It may surprise some that small-cap value stocks are the best performers both year to date and over the past 12 months, beating the S&P 500, Nasdaq Composite, S&P 400, Russell 1000, Russell 2000, and Russell 2000 Growth indexes.Two of the best small-cap value ETFs are the Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEMKT: VBR) and the State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (NYSEMKT: SLYV). But which is the better buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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