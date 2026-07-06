MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
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06.07.2026 18:07:08
Vanguard Total Stock Market ETF vs iShares Core MSCI Emerging Market ETF: Is VXUS or IEMG the Better Buy Right Now?
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG) provides targeted exposure to developing economies with a significant technology tilt, whereas the Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS) offers broad-based, low-cost diversification across both developed and emerging international markets.These funds represent two distinct approaches to international investing. One serves as a comprehensive solution for non-U.S. equity exposure, while the other focuses on the high-growth, higher-volatility potential of emerging nations. This comparison explores which strategy may best suit an investor's specific geographic preferences and risk tolerance.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the July 2 closing price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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