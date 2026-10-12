WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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12.10.2026 15:53:02
Vanguard Total World Stock ETF vs. FTSE Developed Markets ETF: What's Better for Diversification?
Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) provides an all-in-one equity solution covering global markets, while Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEMKT:VEA) offers low-cost exposure specifically to established economies outside the U.S.
Diversifying across international borders can help investors mitigate the risks of a U.S.-centric portfolio. This comparison examines two massive Vanguard funds: one that provides comprehensive exposure to the global stock market and another that focuses exclusively on established economies outside the United States. Each offers a different level of domestic and emerging market risk.
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