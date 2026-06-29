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29.06.2026 19:28:43

Vanguard Total World Stock ETF vs FTSE Emerging Markets ETF. Which Global Stock Fund Is the Better Buy??

The Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) provides broad global exposure including developed markets, while Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEMKT:VWO) focuses exclusively on high-growth developing economies with a higher distribution yield.These two Vanguard funds serve as core building blocks for international equity exposure. While VT covers the entire global investable market including the United States, VWO carves out a specific niche in developing nations. Choosing between them depends on your preference for a global solution versus a targeted emerging markets sleeve.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield based on the closing price of June 26.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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