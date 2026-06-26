WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
26.06.2026 19:30:40
Vanguard Total World vs iShares MSCI World: Which Global ETF Delivers Better Value
The Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) provides broader diversification into emerging markets at a lower cost, while the iShares MSCI World ETF (NYSEMKT:URTH) focuses exclusively on developed economies.Investors looking to capture global economic growth often weigh these two diversified powerhouses. While both funds hold thousands of stocks, they differ significantly in their geographic scope, total number of holdings, and ongoing management costs. This comparison examines whether the more expansive Vanguard fund or the developed-market-focused iShares fund better serves a long-term investment strategy.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of June 26.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MSCI
Analysen zu WORLD CO. LTD. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MSCI
|486,40
|1,71%
|WORLD CO. LTD. Registered Shs
|1 577,00
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.