International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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29.08.2026 13:00:01
Vanguard vs. Schwab: These International ETFs Are AI Bets in Disguise
The Schwab International Equity ETF (NYSEMKT:SCHF) provides exposure to developed markets outside the U.S., while the Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEMKT:VWO) targets developing economies, often marketed as a trade-off between established stability and higher growth potential.Developing an international portfolio often requires choosing between established economies and high-growth emerging ones. While the Vanguard FTSE Emerging Markets ETF seeks to capture the rapid expansion of developing nations, the Schwab International Equity ETF prioritizes the relative stability and industrial might of mature, non-U.S. markets. This comparison analyzes how these two distinct approaches impact total returns, cost structures, and underlying volatility for long-term investors.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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