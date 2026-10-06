Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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06.10.2026 13:00:01
Vanguard vs. Schwab Short-Term Treasury ETFs: Which One Delivers the Better Safe-Haven Return?
The primary difference between the Vanguard Short-Term Treasury ETF (NASDAQ:VGSH) and the Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (NYSEMKT:SCHO) is their issuer, as both funds provide nearly identical exposure to short-duration government debt.
These two exchange-traded funds (ETFs) serve as defensive pillars for income-focused investors who prioritize capital preservation. By targeting U.S. Treasury notes with maturities of one to three years, they provide a reliable haven from stock market volatility while generating steady interest income with virtually zero credit risk from the federal government.
Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.
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