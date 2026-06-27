Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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27.06.2026 15:15:01
Vanguard vs. State Street: Which Consumer Staples ETF Stands Out?
Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) and State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) offer defensive exposure, but VDC provides broader diversification, while XLP focuses on a narrower group of S&P 500 giants.These ETFs target the consumer staples sector, which contains companies that produce essential goods like food, beverages, and household items. Because these products remain in demand regardless of economic cycles, these funds often appeal to investors seeking stability and consistent income during periods of market turbulence. Both funds provide exposure to "nondiscretionary" spending, meaning they track businesses that sell products consumers buy even when the economy slows down, offering a defensive layer to a diversified portfolio. For those prioritizing dividend income, these vehicles can serve as reliable foundations within a conservative strategy.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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