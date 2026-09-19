International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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19.09.2026 05:00:01
Vanguard VT vs iShares IEFA: Is Global Diversification or International Exposure the Better Choice for Investors?
Choosing between the Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) and the iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT:IEFA) depends on where an investor wants their borders to end.
VT acts as a diversified global solution by including U.S. stocks and emerging markets, while IEFA excludes North America, focusing exclusively on established international economies. Here's how the two compare on the most important factors.
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