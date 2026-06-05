VT Aktie
WKN: 928966 / ISIN: JP3854700006
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05.06.2026 15:14:39
Vanguard VWO vs VT: Is Emerging Market or Total World Market Focus Better?
Balanced portfolios ideally have exposure to a diverse selection of equities. Investing outside developed markets like the U.S. and Europe is a surefire way to diversify. The Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEMKT:VWO) and the Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) offer options for including developing-world stocks in your investment plan.Both ETFs are cornerstone offerings from Vanguard designed for low-cost equity exposure. While the emerging markets fund zeroes in on specific regions like China and Taiwan, the total world fund provides a comprehensive portfolio that includes both domestic and international markets in a single ticker.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|VT CO LTD
|436,00
|0,69%
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