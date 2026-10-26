The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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26.10.2026 22:31:02
Vanguard's Growth ETF Usually Beats the Market After a Lagging Year. I'd Own It, but Not for a 2027 Rebound.
The Vanguard Morningstar Growth ETF (NYSEMKT:VUG) set a record on Oct. 6, closing at $92.64. It has since slid about 6%, to roughly $87 as of this writing. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is down less than 3% in the same stretch.
This leaves the growth fund up roughly 7% in 2026, versus about 11% for the index. If the gap lasts through December, it'd be the first calendar year since 2022 that the fund has trailed the S&P 500, on price alone.
I looked back through the fund's daily closes to 2005 to see what happened after the other years it lagged. It trailed the index in five full calendar years, and it beat the index the next year in four of them. But I don't think the history says as much as it seems to.
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