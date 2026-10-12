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12.10.2026 11:53:02
Vanguard's S&P 500 Fund Has Raised Its Payout 71% Since 2016. Its Yield Has Nearly Halved.
The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) paid its shareholders $4.14 a share in 2016. In 2025, it paid $7.07.
That's a rise of around 71% over nine years, and the fund didn't need to do anything special to earn it. It just passed on the dividends paid by the companies it owns.
But anyone looking for income today finds a far lower number. When 2016 ended, the $4.14 payout worked out to a yield of about 2% on the fund's price. Today, the fund's past four quarterly payouts total about $7.43 a share, or a yield of only about 1% at roughly $714 as I write.
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