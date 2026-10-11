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11.10.2026 11:47:01
Vanguard's S&P 500 Index Fund Charges About $3 a Year on $10,000. The Average Stock Fund Charges About $40.
The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) charges an expense ratio of 0.03%, which is the share of assets the fund takes every year to pay its costs. For a $10,000 investment, that is about $3 annually.
The average stock mutual fund charges much more. The Investment Company Institute (ICI), the fund industry's trade group, put the average expense ratio of equity mutual funds at 0.40% in 2025, or about $40 a year for the same $10,000.
A $37 difference won't change anyone's year. But a fee is charged every year, and the money it pulls out can't compound. In three decades, a gap so small can grow to nearly the size of the original investment.
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