Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
|
31.10.2026 04:26:02
Vanguard's Tech ETF Is About 10% Below Its Record. History Says What Usually Comes Next.
The Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT:VGT) closed at $129.80 on Oct. 6, its record close. As I write, it sits around $117, about 10% under that price.
The fund lost about 4% on Friday alone, and Intel, one of the tech firms it owns, was down more than 25% after the chipmaker posted third-quarter results on Thursday.
But a slide like this is nothing new for the fund. By my count, VGT has closed at least 10% under a previous record on 19 separate occasions in daily price data going back to January 2004, counting just one close per drop until the fund hit its next record.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comes S.A.
Analysen zu Comes S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.