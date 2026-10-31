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31.10.2026 04:26:02

Vanguard's Tech ETF Is About 10% Below Its Record. History Says What Usually Comes Next.

The Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT:VGT) closed at $129.80 on Oct. 6, its record close. As I write, it sits around $117, about 10% under that price.

The fund lost about 4% on Friday alone, and Intel, one of the tech firms it owns, was down more than 25% after the chipmaker posted third-quarter results on Thursday.

But a slide like this is nothing new for the fund. By my count, VGT has closed at least 10% under a previous record on 19 separate occasions in daily price data going back to January 2004, counting just one close per drop until the fund hit its next record.

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