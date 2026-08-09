Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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09.08.2026 17:17:18
Vanguard's VNQ vs. VNQI: Which Real Estate ETF Is the Better Buy?
The choice between the Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT:VNQ) and the Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (NASDAQ:VNQI) largely comes down to whether an investor wants domestic REIT exposure or international diversification.Both funds are low-cost offerings from Vanguard designed to provide broad exposure to real estate equities. While VNQ targets the U.S. market exclusively, VNQI excludes the U.S. entirely. For investors, deciding between them means weighing stronger domestic growth in recent years against international income potential. Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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