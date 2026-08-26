VT Aktie
WKN: 928966 / ISIN: JP3854700006
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26.08.2026 20:49:37
Vanguard's VT vs. State Street's SPGM: Which Global Stock ETF Is the Better Buy?
Global equity ETFs offer a one-stop shop for worldwide exposure. Investors looking for the ultimate in diversification may favor the Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT), while State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (NYSEMKT:SPGM) offers slightly higher recent returns. Here's how these two heavyweights stack up for long-term investors.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.VT is the slightly cheaper option, with an expense ratio of 0.06% versus 0.09% for SPGM. However, SPGM carries a modestly higher dividend yield of 1.81% compared to VT's 1.59%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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