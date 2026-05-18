International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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19.05.2026 00:16:37
Vanguard's VXUS vs. Schwab's SCHE: How These International ETFs Compare on Risk, Returns, and Diversification
International investing often involves choosing between broad global coverage and specific regional focuses. The Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS) offers broad non-U.S. diversification across all market tiers, while the Schwab Emerging Markets Equity ETF (NYSEMKT:SCHE) provides targeted, low-cost exposure specifically to developing international economies.Here’s how the two ETFs stack up on factors like risk, returns, cost, and diversification. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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