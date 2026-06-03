Vanta gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vanta lud am 02.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vanta -0,600 CAD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,00 Prozent auf 0,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at