Vanta präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vanta äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CAD gegenüber -0,500 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,33 Prozent auf 0,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at