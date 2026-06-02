Vantage Knowledge Academy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vantage Knowledge Academy gab am 30.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 88,76 Prozent auf 0,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,0 Millionen INR gelegen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,15 Prozent auf 19,13 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 34,88 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at