|
02.06.2026 06:31:29
Vantage Knowledge Academy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vantage Knowledge Academy gab am 30.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 88,76 Prozent auf 0,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,0 Millionen INR gelegen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,15 Prozent auf 19,13 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 34,88 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Anleger verhalten -- ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich verhalten. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.