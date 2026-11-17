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17.11.2026 06:31:28
Vantage Knowledge Academy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Vantage Knowledge Academy hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Mit einem Umsatz von 0,9 Millionen INR, gegenüber 4,5 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 80,13 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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