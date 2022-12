Vantage-Towers-Aktie gibt nach: Start für freiwilliges Übernahmeangebot

Wie die Gesellschaft mitteilte, können die Aktionäre des Funkturmbetreibers ihre Anteile bis zum 10. Januar andienen. Die Annahmefrist beginnt am Dienstag.

Vodafone hatte im November angekündigt, seine Mehrheitsbeteiligung von 81,7 Prozent an Vantage Towers in ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit den Investoren Global Infrastructure Partners LLC (GIP) und KKR & Co. einzubringen. Dieses Gemeinschaftsunternehmen, an denen die beiden Investoren zusammen die Hälfte halten, bietet nun 32,00 Euro je Vantage-Towers-Aktie. Der Funkturmbetreiber wird damit mit 16,2 Milliarden Euro bewertet. Das Angebot entspricht einer Prämie von 19 Prozent auf den von Bloomberg ermittelten volumengewichteten Durchschnittskurs der Vantage-Towers-Aktie der drei Monate vor Bekanntwerden der Verhandlungen mit GIP und KKR über eine mögliche Beteiligung. Das Angebot hat keine Mindestannahmequote.

Im XETRA-Handel gibt die Vantage Towers-Aktie stellenweise 1,29 Prozent auf 32,16 Euro ab.

