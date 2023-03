Vantage Towers-Aktie gibt nach: Vantage Towers soll von der Börse genommen werden

Die Oak Holdings, das Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone und den Investoren GIP und KKR, strebt das Delisting von Vantage Towers an.

Im Rahmen des öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots biete man eine Gegenleistung von 32,00 Euro je Vantage-Towers -Aktie, teilte Oak Holdings mit. Das entspricht dem Preis des im vergangenen Jahr vorgelegten Übernahmeangebots. Das Delisting-Erwerbsangebot ist an keine Bedingungen geknüpft.

Vantage Towers hat einen Delisting-Vertrag mit Oak Holdings abgeschlossen, nach dem der Funkturm-Betreiber den Widerruf der Zulassung seiner Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen wird. Zudem wird das Unternehmen Maßnahmen einleiten, um den Handel der Aktien im Freiverkehr der Wertpapierbörsen in Berlin (einschließlich der Einbeziehung im Berlin Second Regulated Market), Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart, via Tradegate Exchange und jeder anderen Börse, die der Vantage Towers AG bekannt wird, zu beenden.

Im XETRA-Handel verliert die Vantage Towers-Aktie am Dienstag zeitweise 0,66 Prozent auf 33,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)