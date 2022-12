Vantage Towers-Aktie legt leicht zu: Vorstand und AR empfehlen Oak-Holdings-Offerte anzunehmen

Das Angebot von 32 Euro je Aktie werde als fair und angemessen angesehen, teilte der Funkturmbetreiber mit. Man begrüße die Absicht des Gemeinschaftsunternehmens von Vodafone und den Investoren GIP und KKR, die Strategie von Vantage Towers zu unterstützen. Zudem seien die Gremien der Ansicht, dass das Übernahmeangebot im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Mitarbeiter, ihrer Aktionäre und anderer Stakeholder sei.

Vodafone hatte seine Mehrheitsbeteiligung von 81,7 Prozent an Vantage Towers Anfang November in die Oak Holdings GmbH eingebracht. Die Investoren Global Infrastructure Partners LLC (GIP) und KKR & Co. übernahmen die Hälfte an dem Joint Venture.

Die Vantage Towers-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,25 Prozent höher bei 32,24 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)