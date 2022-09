Vantage Towers-Aktien reagieren positive auf Kaufvotum der Citigroup

Mit zeitweise plus 2,82 Prozent auf 26,28 Euro zählten die Vantage Towers -Aktien via XETRA am späten Vormittag zu den Favoriten im MDAX . Am Vortag hatten sie nach schwachem Beginn ausgehend von der Unterstützung an der 25-Euro-Marke bereits aufgeholt und den Handel noch im Plus beendet.

Citigroup-Analyst Georgios Ierodiaconou verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Konsolidierungsbemühungen im Funkmastensektor. Vor diesem Hintergrund biete die jüngste Kursschwäche Kaufchancen.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)