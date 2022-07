Vantage Towers erlöst wie erwartet mehr und hält an Jahreszielen fest

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Funkturmgesellschaft Vantage Towers sieht sich nach einem guten Auftaktquartal auf dem Weg zu ihren Jahreszielen. Der Umsatz der drei Monate bis Ende Juni ohne sogenannte Durchleitungseinnahmen stieg im Vorjahresvergleich um knapp sieben Prozent auf 262 Millionen Euro, wie die Vodafone-Tochter (Vodafone Group) am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet.

Bei den Durchleitungseinnahmen werden Vantage Towers' Investitionen für die Aufrüstung ihrer Standorte verrechnet. Weil Mieter damit letztlich ihre Investitionskosten begleichen und kein neuer Umsatz generiert wird, klammert das Unternehmen die Beträge bei seinem Konzernerlös aus. Netto seien 340 neue Mietverträge hinzugekommen.

Im bis Ende März laufenden Geschäftsjahr hält Konzernchef Vivek Badrinath weiter an den Zielen fest. So soll der Umsatz ohne Durchleitungseinnahmen ausgehend vom Vorjahreswert von rund einer Milliarde Euro um drei bis fünf Prozent steigen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) will das MDax-Unternehmen (MDAX) auf 550 bis 570 Millionen Euro steigern./ngu/zb