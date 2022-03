Vantage Towers nach Übernahme-Gerüchten an MDAX-Spitze - neues Rekordhoch

Die Aktien von Vantage Towers fallen am Freitagvormittag mit einem starken Kurssprung auf. Während der breite Markt schwächelt, setzen sich die Aktien der ehemaligen Funkturm-Sparte von Vodafone mit einem Plus von über zehn Prozent an die Spitze der MDAX -Werte. Das alte Rekordhoch ist Geschichte.