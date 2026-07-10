Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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10.07.2026 04:15:38
Vapes to have less enticing names to protect children, under UK plans
People are being consulted about plans to stop vape companies using of enticing flavour descriptions that "attract" children into experimenting.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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