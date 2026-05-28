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28.05.2026 06:31:29
Vapi Paper Mills informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Vapi Paper Mills präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 1,82 INR. Im letzten Jahr hatte Vapi Paper Mills einen Gewinn von 1,56 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 6,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vapi Paper Mills 6,0 Millionen INR umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 6,55 INR gegenüber 5,77 INR je Aktie im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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