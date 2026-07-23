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23.07.2026 06:31:29
Var Energi ASA Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Var Energi ASA Registered präsentierte in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,06 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Var Energi ASA Registered ein EPS von 0,830 NOK je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Var Energi ASA Registered 34,97 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,83 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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