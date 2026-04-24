Var Energi ASA Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Var Energi ASA Registered gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,12 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,67 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 25,85 Milliarden NOK gegenüber 20,29 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at