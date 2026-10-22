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22.10.2026 06:31:29
Var Energi ASA Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Var Energi ASA Registered hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,01 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,540 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,93 Milliarden NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,36 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,183 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 3,46 Milliarden USD erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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