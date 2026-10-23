Var Energi ASA Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Var Energi ASA Un hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 69,44 Prozent auf 3,58 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at