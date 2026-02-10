Vardhman Concrete präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vardhman Concrete hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Vardhman Concrete hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,160 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at