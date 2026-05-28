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28.05.2026 06:31:29
Vardhman Concrete: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Vardhman Concrete hat am 25.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,04 INR erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 INR. Im Vorjahr hatten -0,600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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