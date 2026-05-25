Vardhman öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vardhman stellte am 23.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 167,97 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 218,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 69,78 Prozent auf 8,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 676,83 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 808,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Vardhman hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 141,10 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 150,63 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at