Vardhman Polytex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vardhman Polytex hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 506,0 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 32,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 753,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at