Vardhman Polytex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vardhman Polytex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig wurden 607,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vardhman Polytex 595,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at